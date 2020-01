Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux départs prochainement bouclés ?

Publié le 3 janvier 2020 à 7h00 par J.-G.D.

Malgré sa volonté de rester au Real Madrid, Mariano serait susceptible de quitter la Maison-Blanche cet hiver. Une information également valable pour Brahim Diaz.

Zéro minute de jeu… C’est donc le bilan de Mariano, légèrement plus pour Brahim Diaz (40), depuis le début de saison. L’attaquant et l’ailier du Real Madrid ne disposent d’aucun crédit aux yeux de Zinedine Zidane. L’ancien Lyonnais pourrait ainsi faire son grand retour à l’OL d’après ce que nous apprend Mundo Deportivo . Le buteur madrilène serait toutefois réticent à l’idée de quitter son club formateur cet hiver. Une vision que ne partagerait pas forcément le Real.

