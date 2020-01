Foot - OM

OM : Payet en équipe de France ? La réponse de Villas-Boas

Publié le 8 janvier 2020 à 14h37 par La rédaction

Présent en conférence de presse, André Villas-Boas a évoqué la possibilité d’un retour prochain de Dimitri Payet en équipe de France.