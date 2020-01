Foot - OM

OM - Polémique : Cet énorme coup de gueule à l'encontre d'Eyraud !

Publié le 6 janvier 2020 à 18h50 par J.-G.D.

Sous le feu des critiques en refusant de donner toute la recette de son 32e de finale de la Coupe de France, l’OM vient de recevoir les vives réprimandes du maire de Trélissac.

Délocalisé à Limoges dimanche, le 32e de finale de la Coupe de France entre Trélissac et l’OM aura attiré du monde. Dans un communiqué de presse après la rencontre, les Phocéens estiment être dans leur bon droit concernant le partage de la recette avec le club amateur, alors que les professionnels donnent souvent leur part à ces formations. Une attitude vivement critiqué par Francis Colbac, maire de la ville : « Il est de tradition ancestrale en Coupe de France que, lors des matches entre clubs professionnels et amateurs, les gros laissent leur part de recette. Grandioses, les dirigeants de l’OM ont gardé leur part et se sont justifiés dans un communiqué abracadabrantesque, qualifié de "lunaire" et de "minable" par Didier Roustan sur la chaîne L’Equipe. L’attitude des dirigeants de l’OM est tout simplement pitoyable ».