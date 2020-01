Foot - OM

OM : Le Top 5 des plus grands joueurs de l’histoire du club !

Publié le 1 janvier 2020 à 3h00 par T.M.

Ces dernières saisons, cela a été un peu compliqué pour l’OM, qui reste malgré tout certainement le club le plus emblématique du championnat de France. Une renommée construite notamment grâce à de grands joueurs.

Quand on parle de l’OM, on ne peut bien évidemment pas écarter la victoire en Ligue des Champions en 1993. Une décennie durant laquelle le club phocéen a rayonné et de nombreux joueurs également, marquant à jamais l’histoire de l’OM. Cela a notamment été le cas avec le duo exceptionnel formé de Jean-Pierre Papin et Chris Waddle. Avant eux, Josip Skoblar avait également fait l’histoire sur la Canebière. Et depuis d’autres joueurs ont laissé leur empreinte au Vélodrome.

Mandanda, l’histoire actuelle !

Bien qu’il ne soit resté qu’un an à l’OM, Didier Drogba a laissé un souvenir impérissable sur la Canebière. L’Ivoirien est adulé au Vélodrome où on n’a cessé de rêver de son retour, qui n’a finalement pas pu se concrétiser. Lui n’est en revanche pas resté qu’une année, mais bien plus longtemps, Steve Mandanda restera aussi dans l’histoire de l’OM. Toujours dans les buts phocéens aujourd’hui, le portier de 34 ans a fait des miracles sur sa ligne, contribuant à la réussite de son équipe. Le champion du monde a d’ailleurs encore quelques belles années devant lui et cela devrait profiter à l’OM, où le nom de Mandanda devrait rester graver très longtemps.