OM - Malaise : Villas-Boas fait une annonce retentissante sur Florian Thauvin !

Publié le 31 janvier 2020 à 14h15 par G.d.S.S. mis à jour le 31 janvier 2020 à 14h19

Éloigné des terrains depuis le mois de septembre dernier, Florian Thauvin ne retrouvera pas la compétition avec l’OM avant le mois de mars comme l’a annoncé André Villas-Boas.

Alors que l’OM dispose d’un effectif très limité cette saison, surtout sur le plan offensif, les supporters se frottent déjà les mains à l’idée de retrouver Florian Thauvin. L’attaquant marseillais, absent depuis le mois de septembre dernier en raison d’une opération à la cheville, avait initialement programmé son retour à la compétition pour le mois de février. Mais André Villas-Boas a apporté une bien mauvaise nouvelle sur le cas Thauvin ce vendredi…

« Il ne reviendra pas avant mars »