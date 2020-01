Foot - OM

OM - Malaise : Amavi utilise Villas-Boas pour tacler Rudi Garcia…

Publié le 31 janvier 2020 à 7h30 par T.M.

Du côté de l’OM, André Villas-Boas a totalement changé le visage de l’équipe. Un fait constaté par Jordan Amavi, qui n’a pas manqué de comparer cette bonne période à celle vécue sous Rudi Garcia.

Le sourire est à nouveau présent sur les visages des fans de l’OM. En effet, du côté de la Canebière, les résultats sont bons depuis le début de la saison et les Marseillais pointent à la 2ème place en Ligue 1. Un renouveau dont André Villas-Boas est à l’origine. Arrivé à l’intersaison, le Portugais réalise un travail exceptionnel sur le banc de l’OM et au sein de son effectif, on est sous le charme. Jordan Amavi l’a d’ailleurs exprimé, faisant même un comparatif avec Rudi Garcia.

« Il y a un fond de jeu »