Foot - OM

OM : Villas-Boas reconnaît le «génie» de Dimitri Payet !

Publié le 8 février 2020 à 20h20 par La rédaction

Auteur d’un but splendide face à Toulouse ce samedi, Dimitri Payet a offert la victoire à l’OM (1-0). L’occasion pour André Villas-Boas de s’enflammer pour la bonne forme de son numéro 10.