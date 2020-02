Foot - OM

OM : Payet répond à Villas-Boas après son message à Deschamps !

Publié le 9 février 2020 à 18h15 par A.M.

Alors qu’André Villas-Boas a interpellé Didier Deschamps afin que Dimitri Payet soit convoqué en équipe de France, le numéro 10 de l’OM se montre beaucoup moins catégorique.

En très grande forme, Dimitri Payet porte l’OM sur ses épaules ces dernières semaines. De nouveau buteur contre Toulouse (1-0), le numéro 10 phocéen a permis aux siens de se sortir d’une impasse contre la lanterne rouge. Par conséquent, André Villas-Boas a évoqué les chances de joueurs de retrouver l’équipe de France : « Une sélection en Équipe de France est difficile. C’est à Didier de prendre la décision, je ne sais pas. C’est vrai que Dimitri à ce niveau, on peut le reconnaître aussi, c’est l’une de ses meilleures saisons . »

«Ce n'est pas le sujet du jour»