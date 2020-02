Foot - OM

OM - Polémique : Aulas s'en prend encore à l'OM... à cause du fair-play financier !

Publié le 18 février 2020 à 7h30 par B.C.

Au moment d’évoquer les chances de l’OL pour la qualification en Ligue des Champions, Jean-Michel Aulas n’a pas pu s’empêcher d’envoyer une pique à l’OM.

Ça va mal à l’OL. Tenus en échec sur leur pelouse par Strasbourg (1-1) dimanche, les hommes de Rudi Garcia pointent à la 11e place au classement, à sept points du Stade Rennais, 3e. La Ligue des Champions s’éloigne donc pour l’Olympique Lyonnais, même si Jean-Michel Aulas ne cesse de se montrer rassurant. Dans un entretien diffusé sur le site officiel du club, le président de l’OL a affiché sa confiance pour la course au podium, et en a profité pour faire allusion aux finances de l’OM, en proie à des difficultés depuis plusieurs mois.

« L’OM s’est à nouveau mis dans le rouge (…) contrairement à l’OL »