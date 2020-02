Foot - OL

OL - Clash : Aulas utilise Rudi Garcia pour tacler l’OM !

Publié le 13 février 2020 à 9h00 par G.d.S.S. mis à jour le 13 février 2020 à 9h01

Tombeur de l’OM mercredi soir en Coupe de France, l’OL a réussi à prendre le dessus sur son rival. Et Jean-Michel Aulas s’est autorisé un petit chambrage en règle après la rencontre…

Depuis quelques années, la rivalité entre l’OM et l’OL n’a cessé de se renforcer, et c’est donc avec un grand sourire que le président rhodanien Jean-Michel Aulas a vécu le succès de son équipe face au club phocéen mercredi soir (1-0). Interrogé en zone mixte après la rencontre, Aulas a d’ailleurs proposé une sortie médiatique dont il a le secret, et il a égratigné l’OM en utilisant… Rudi Garcia !

« Garcia a battu une équipe au-dessus de lui »