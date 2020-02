Foot - OL

OL - Polémique : Le nouveau coup de gueule d’Aulas avant le choc contre l’OM !

Publié le 11 février 2020 à 4h00 par A.M.

Juste après la défaite contre le PSG (2-4), Jean-Michel Aulas s'est présenté en zone mixte et n'a pas manqué de pousser un coup de gueule contre la programmation du choc contre l'OM mercredi en Coupe de France.

« Cette rencontre intervient seulement trois jours après un déplacement majeur pour l’OL à Paris en Ligue 1 qui impose à l’équipe un retour tardif lundi matin à Lyon. L’OL se sent d’autant plus lésé dans cette décision que Marseille, en recevant Toulouse le samedi après-midi, bénéficiera donc d’un jour de repos supplémentaire ». Il y a quelques jours, l'OL avait communiqué pour afficher son mécontentement concernant la programmation du quart de finale de Coupe de France contre l'OM, mercredi soir, soit trois jours après le déplacement au Parc des Princes. D'ailleurs, après la défaite contre le PSG (2-4) dimanche soir, Jean-Michel Aulas en a rajouté une couche.

«On voit qu’à chaque fois qu’il y a des choix à faire, ils sont faits contre l’OL»