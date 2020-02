Foot - OL

OL : Rudi Garcia prévient ses joueurs avant le PSG !

Publié le 5 février 2020 à 22h50 par J.-G.D.

Après le match nul de l’OL face à Amiens ce mercredi (0-0), Rudi Garcia estime que le déplacement sur la pelouse du PSG pourrait devenir très compliqué.