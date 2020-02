Foot - OL

OL - Toko-Ekambi : «Il ne faut pas tout remettre en question»

Publié le 2 février 2020 à 22h40 par La rédaction mis à jour le 2 février 2020 à 22h42

Karl Toko-Ekambi est revenu sur la défaite de l’Olympique Lyonnais face à l’OGC Nice (2-1).