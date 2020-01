Foot - OL

OL - Polémique : Lopes revient sur son coup de sang contre l’OM

Publié le 27 janvier 2020 à 23h05 par A.D.

Lors de l’Olympico de mars 2018, Anthony Lopes a été impliqué dans une violente bagarre. Le gardien de l’OL est revenu sur son mauvais geste à l’encontre d’un membre du staff de l’OM.