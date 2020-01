Foot - OL

OL : Toko-Ekambi se prononce sur son adaptation express !

Publié le 26 janvier 2020 à 20h04 par A.D. mis à jour le 26 janvier 2020 à 20h25

Pour sa première avec l’OL, Karl Toko-Ekambi s’est déjà montré décisif. Buteur face à Toulouse (3-0), le nouveau protégé de Rudi Garcia a profité de l’occasion pour se livrer sur son adaptation.