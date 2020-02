Foot - OL

OL - Garcia : «Ils en voulaient plus que nous»

Rudi Garcia s’est exprimé après la défaite de l’Olympique Lyonnais ce dimanche, face à l’OGC Nice (2-1).