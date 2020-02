Foot - OM/OL

OM/OL - Polémique : Garcia valide le coup de gueule d’Aulas avant l’Olympico !

Publié le 1 février 2020 à 22h00 par La rédaction

Avant le choc entre l’OL et l’OM, qui devrait avoir lieu le 12 février, Jean-Michel Aulas a poussé un coup de gueule à propos du délai de repos laissé à ses joueurs. Le coach de l’OL, Rudi Garcia a apporté son soutien à son président.

Jean-Michel Aulas a souvent l’impression de se faire léser par les instances organisatrices du football en France, et il n'hésite jamais à le faire savoir. C’est notamment le cas à propos du délai laissé à ses joueurs avant le quart de finale entre l’OM et l’OL qui devrait avoir lieu le 12 février. Jean-Michel Aulas estime que le temps de repos de l’OL est trop faible et inéquitable par rapport à Marseille comme il l’a expliqué via un communiqué : « Cette rencontre intervient seulement trois jours après un déplacement majeur pour l’OL à Paris en Ligue 1 qui impose à l’équipe un retour tardif lundi matin à Lyon. L’OL se sent d’autant plus lésé dans cette décision que Marseille, en recevant Toulouse le samedi après-midi, bénéficiera donc d’un jour de repos supplémentaire »

« Ce communiqué est logique et de bon sens »