OM/OL - Polémique : Aulas pousse un premier coup de gueule avant l’Olympico !

Publié le 1 février 2020 à 20h00 par A.M.

À l’approche du choc entre l’OM et l’OM en quarts de finale de la Coupe de France, Jean-Michel Aulas a poussé un premier coup de gueule contre la programmation de ce match.

Le choc des quarts de finale de la Coupe de France est lancé ! En effet, à moins de deux semaines de retrouver l’OM au Groupama Stadium, Jean-Michel Aulas a poussé un premier coup de gueule afin de se plaindre de la programmation de cette rencontre prévue le mercredi 12 février à 21h05, soit trois jours après le déplacement au Parc des Princes pour y défier le PSG en Ligue 1 tandis que l’OM recevra Toulouse le samedi à 17h30. Une situation qui a poussé l’OL à se plaindre par le biais d’un communiqué.

«L’OL se sent lésé»