Foot - OL

OL : Aulas pousse un coup de gueule pour défendre Rudi Garcia !

Publié le 12 février 2020 à 13h42 par G.d.S.S. mis à jour le 12 février 2020 à 13h44

Visiblement très agacé sur le traitement médiatique réservé à Rudi Garcia, Jean-Michel Aulas a poussé un coup de gueule à ce sujet.