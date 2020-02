Foot - OM

OM - Polémique : Aulas glisse un nouveau tacle à Eyraud et McCourt !

Publié le 11 février 2020 à 21h30 par B.C.

Au moment d’évoquer les comptes de l’OL, Jean-Michel Aulas ne s’est pas empêché de faire allusion à la situation difficile traversée actuellement par l’OM.

De nouveau absent en Ligue des Champions cette saison, l’Olympique de Marseille est dans une situation plus que délicate financièrement. En effet, alors que Frank McCourt aurait déjà investi 300M€ dans les caisses du club phocéen, les résultats sportifs n’ont pas suivi et aucune vente significative ces derniers mois n’a permis d’arranger la situation. L’OM se retrouve donc dans le rouge et présente un déficit dépassant les 91M€, et Jean-Michel Aulas n’a manqué d’y faire allusion au moment d’évoquer les comptes de l’OL dans une interview à L'Équipe .

« Tout le monde ne fait pas 170 M€ de pertes sur deux exercices »