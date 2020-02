Foot - OM

OM : Pierre Ménès désigne les deux hommes fort de Villas-Boas !

Publié le 10 février 2020 à 3h15 par A.M.

Bien que l'OM connaisse un léger coup d'arrêt en ce qui concerne le contenu des matches, en terme de résultats, le club phocéen continue de cartonner. Et pour Pierre Ménès, c'est grâce à Dimitri Payet et Steve Mandanda.

Depuis le début de l'année, l'Olympique de Marseille continue d'engranger des points précieux et de se positionner en grand favori pour décrocher la place de dauphin du PSG. Toutefois, dans le jeu, l'OM semble un peu ronronner et s'en sort régulièrement grâce au talent d'un Dimitri Payet ultra décisif ces dernières semaines, et à un Steve Mandanda infranchissable. Par conséquent, tant que ces deux-là seront au niveau, l'OM pourra nourrir de grands espoirs comme l'explique Pierre Ménès.

«Tant que Payet et Mandanda seront dans cette forme...»