Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel aurait définitivement tranché pour Ruffier !

Publié le 27 avril 2020 à 10h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec l'AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier n'entre plus dans les plans de Claude Puel qui prône un rajeunissement de son effectif. La place de numéro 1 est promise à Jessy Moulin ce qui bouche l'avenir de l'ancien Monégasque.

Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Claude Puel a une stratégie très claire pour le mercato de l'AS Saint-Etienne. Le technicien français prône effectivement un rajeunissement de son effectif. Cela s'est d'ailleurs confirmé ces derniers jours avec l'annonce des prolongations des contrats de Wesley Fofana (19 ans), Charles Abi (20 ans) et Mahdi Camara (22 ans) jusqu'en 2024. Mais cette stratégie passe également par le départ de plusieurs cadres dont les salaires plombent les finances des Verts. C'est le cas de Yohan Cabaye, Yann M'Vila ou encore Wahbi Khazri. Bien évidemment, Stéphane Ruffier n'est pas épargné, d'autant plus que le portier de l'ASSE est en froid avec sa direction et Claude Puel, ce qui ouvre la porte à un départ.

Puel ne veut plus de Ruffier