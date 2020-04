Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un coup de balai avec plusieurs cracks !

27 avril 2020

Confronté à la difficile gestion des jeunes joueurs du PSG, Leonardo travaille actuellement sur ces dossiers et plusieurs départs, définitifs ou sous la forme de prêts, sont déjà prévus. Explications.

Suite à la décision d'Antero Henrique de supprimer la réserve du Paris Saint-Germain, qui évoluait en National 2, la situation des jeunes parisiens est délicate à gérer. Et pour cause, passés 19 ans, les joueurs ne peuvent plus évoluer avec les U19 du club de la capitale et doivent donc partir afin de trouver du temps de jeu si jamais ils ne sont pas inclus à l'effectif professionnel. Et alors que les situations d'Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi cristallisent l'attention des décideurs du PSG puisqu'ils n'ont toujours pas signé leur premier contrat professionnel, d'autres jeunes sont sur le départ. Ainsi, Loïc Mbe Soh (18 ans) et Kays Ruiz-Atil (17 ans), tous deux sous contrat jusqu'en juin 2021, devraient partir cet été dans le cadre d'un transfert définitif. Pour d'autres, la situation est encore floue.

Une nouvelle vague de départs chez les jeunes ?