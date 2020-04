Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger dans ce dossier à 50M€ !

Publié le 27 avril 2020 à 13h45 par La rédaction

Pisté par le Paris Saint-Germain pour notamment pallier le départ de Thiago Silva, libre de tout contrat à la fin de la saison, Dayot Upamecano pourrait quitter le club de Leipzig l’été prochain. Toutefois, deux gros cadors de La Liga ferraient de l’ombre à Leonardo....

Joueur du RasenBallsport Leipzig depuis 2017, Dayot Upamecano est devenu un élément incontournable dans le projet du club allemand. À seulement 5 petits points du Bayern Munich, premier de la Bundesliga, Leipzig pourrait toucher les étoiles à la fin de la saison. Avec ses belles performances, de nombreux joueurs de l’effectif de Julian Nagelsmann pourraient quitter le club dont Upamecano. Pisté par le Paris Saint-Germain, le défenseur central français pourrait prendre la direction de l’Espagne l’été prochain. Leonardo serait effectivement en grand danger dans ce dossier !

Une guerre féroce entre le Barça et le Real !