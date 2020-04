Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va laisser filer deux pépites cet été !

Publié le 27 avril 2020 à 15h15 par A.M.

En plus de devoir gérer l'avenir d'Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, deux dossiers très périlleux, Leonardo va également être contraint de trancher pour le futur de plusieurs espoirs du centre de formation du PSG. Et deux d'entre eux devrait partir cet hiver.

Comme ses prédécesseurs, Leonardo va rapidement être confronté à la gestion des jeunes joueurs. Ces dernières semaines, les cas Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi retiennent l'attention. Et pour cause, ce sont les deux jeunes issus du centre de formation les plus régulièrement utilisés par Thomas Tuchel. Mais aucun des deux n'a signé son premier contrat professionnel ce qui jette un froid sur leur avenir. Plusieurs clubs de Ligue 1 se sont renseignés pour Adill Aouchiche, à l'image de Rennes et Bordeaux comme le révélait Le 10 Sport, tandis que Tanguy Kouassi semble très proche du RB Leipzig. Mais ce ne sont pas les seuls jeunes concernés par un départ cet été.

Loïc Mbe Soh et Kays Ruiz-Atil vont partir