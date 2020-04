Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette sortie fracassante sur l'avenir du «nouveau Kaka» !

Publié le 27 avril 2020 à 14h00 par D.M.

Ancien agent de Neymar, Wagner Ribeiro voudrait envoyer Igor Gomes au Real Madrid. Le représentant du joueur de Sao Paulo a également indiqué que de nombreux cadors européens étaient intéressés.

Agé de 21 ans, Igor Gomes serait déjà sur les tablettes de nombreux cadors européens. Comparé à Kaka, le milieu de terrain du FC Sao Paulo serait surveillé par plusieurs clubs dont le Real Madrid comme l’a confié son agent Wagner Ribeiro à ESPN : « Le Real Madrid a des gens importants au Brésil qui regardent les matches d'Igor Gomes, mais quand l'information est sortie, je me suis dit que ce n'était pas le moment d'en parler avec les choses graves qui se produisent actuellement. » Le représentant, qui s’est occupé pat le passé des intérêts de Neymar, en a remis une couche et a de nouveau évoqué un possible transfert d’Igor Gomes au Real Madrid.

« J'ai un rêve, c’est de l'emmener au Real Madrid »