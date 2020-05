Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane a un atout de taille dans le dossier Koulibaly !

Publié le 5 mai 2020 à 21h15 par La rédaction

Alors que le PSG est toujours en lice pour tenter de faire signer l’international sénégalais du Napoli Kalidou Kouliably, de nouvelles révélations venues d’Italie pourraient tout changer dans ce dossier.

Et si c’était le Real Madrid qui raflait la mise ? Kalidou Kouliably, le puissant défenseur central international sénégalais du Napoli, est toujours courtisé par le PSG, Leonardo voyant en lui le défenseur qui manque à Paris. De son côté, le joueur a déjà donné sa préférence, puisque ce dernier souhaiterait rejoindre la Premier League. Pourtant, tout porte à croire que le Real Madrid fait figure d’outsider dans le dossier, et pourrait bien coiffer tous les concurrents sur le poteau…

Zidane a d’excellentes relations avec l’agent de Koulibaly