Barcelone - PSG : Il s’enflamme pour la remontada !

Afin de valider son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions, il faudra que le PSG inverse la tendance à Barcelone le 16 avril (2-3 à l'aller). Une remontada ? Le FC Barcelone en a signé une historique en mars 2017. L’occasion pour Ivan Rakitic de rafraîchir la mémoire de tout le monde.

Le PSG n’a pas pu faire le même scénario qu’en huitième de finale aller de Ligue des champions en 2017. A l’époque, les Parisiens entraînés par Unai Emery avaient corrigé au Parc des princes le FC Barcelone de Luis Enrique sur le score de 4 buts à 0. Mercredi, pour le compte de la première manche des quarts de finale de cette C1, le Paris Saint-Germain s’est incliné face au Barça de Xavi Hernandez (3-2).

Le PSG mené, un coup de génie à Barcelone au retour ?

Le match retour à Barcelone s’annonce plus compliqué pour le PSG qu’il y a sept ans de cela. D’autant plus qu’une remontada n’est pas à la portée de tous. Ivan Rakitic, ex-milieu de terrain du FC Barcelone et présent au Camp Nou en ce 8 mars 2017, s’est remémoré ce match sur Twitch , qu’il juge comme étant l’un des plus gros matchs de l’histoire de la Ligue des champions.

«S'il y avait une équipe capable de le faire, c'était bien nous»