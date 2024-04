PSG : Après le Barça, Mbappé a quitté Paris !

Jean de Teyssière

Mercredi soir, le PSG a perdu son quart de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (2-3). Une défaite que beaucoup imputent à l'attaquant parisien, Kylian Mbappé. L'attitude de ce dernier devrait encore faire grincer des dents dans la capitale française, puisqu'il a été aperçu au salon de l'horlogerie à Genève, le lendemain de cette défaite.

Le PSG est encore en vie en Ligue des Champions même s'il va devoir réaliser un match parfait à Barcelone pour tenter de rejoindre le dernier carré de cette édition de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé sera très attendu, surtout après sa prestation du match aller, que beaucoup ont critiqué. Entre-temps, le PSG n'aura pas de matchs de championnat à disputer et devrait donc compter sur un Kylian Mbappé en pleine forme, surtout après une virée qui va faire parler.

Mbappé sous le feu des critiques après le Barça

Mercredi soir, le PSG a perdu la première manche face au FC Barcelone, en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-3). Muet, Kylian Mbappé n'a pas réussi une immense prestation, étant même considéré comme le joueur parisien le moins bon sur la pelouse. Le lendemain de cette défaite qui a fait mal aux têtes parisiennes, le numéro 7 du PSG s'est rendu dans un endroit inattendu...

PSG : Luis Enrique prive Mbappé d’un joli cadeau ! https://t.co/FomFnEOHZ9 pic.twitter.com/5dvpPdSAMT — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

Mbappé présent à Genève pour le salon de l'horlogerie

Ce jeudi avait lieu à Genève le salon de l'horlogerie Watches and Wonders. Un endroit où voir Kylian Mbappé, surtout après une défaite face au FC Barcelone semblait impossible. Et pourtant. Invité par Hublot, dont il est l'égérie, le meilleur buteur de l'histoire du PSG s'y est rendu et s'est prêté au jeu des autographes et des photographies. Sans en dire plus sur son avenir, ni sur ses récentes prestations. Une virée suisse qui devrait faire réagir à Paris.