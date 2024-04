PSG : Un transfert fuite sur les réseaux ?

Thomas Bourseau

Bruno Guimarães va-t-il signer au PSG ? Le club de la capitale s’intéresserait à son profil depuis un moment dans sa quête d’un nouveau milieu de terrain. Son transfert de Newcastle semble être en bonne voie, permettant au Paris Saint-Germain de se mettre à rêver. D’autant plus que son agent pourrait bien avoir fait une gaffe sur les réseaux sociaux.

Vendredi, un dossier plutôt chaud du PSG en marge du prochain mercato a enflammé la toile. En effet, alors que le Paris Saint-Germain cultiverait le désir de recruter Bruno Guimarães dont l’avenir à Newcastle s’écrit en pointillés, son agent pourrait bien avoir vendu la mèche.

L’agent de Guimarães tease un transfert à Paris ?

En milieu de journée, Alexis Malavolta publiait un drapeau français sur X . Et c’est tout. Au vu de l’ampleur prise par cette sortie médiatique, l’agent du milieu de terrain brésilien de 26 ans, qui est sous contrat jusqu’en 2028 avec une clause libératoire de 115M€, a tenu à mettre les choses au clair, toujours sur le même réseau social.

Messi - Neymar : Le PSG n’a pas tenu parole pour Mbappé ? https://t.co/iYvA0Q0gfi pic.twitter.com/ES8ALuZVeW — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

«S'il vous plaît, respectez et n'inventez pas d'histoires»