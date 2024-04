PSG - Mbappé : La solution enfin trouvée grâce à Deschamps ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a traversé le choc opposant le PSG au FC Barcelone mardi soir en quart de finale de Ligue des champions (2-3) sans peser sur la rencontre. Une erreur tactique de la part de Luis Enrique selon Sabri Lamouchi qui fait un comparatif avec la manière dont Didier Deschamps utilise Mbappé en équipe de France. Avec les résultats que l’on connaît pendant les deux dernières Coupes du monde.

Après avoir été repositionné dans l’axe à l’automne 2023 pendant plusieurs semaines, Kylian Mbappé a retrouvé son aile gauche dernièrement. C’est Ousmane Dembélé qui occupe de façon régulière l’axe de l’attaque du PSG. L’Equipe souligne dans ses colonnes du jour que la recrue estivale du Paris Saint-Germain est la personne autour de laquelle l’animation offensive de Luis Enrique est structurée en ce moment. Une erreur selon Sabri Lamouchi.

«Ne pas placer son meilleur joueur au cœur de son projet de jeu, ce n’est pas normal»

L’ancien joueur de l’OM et ex-coach du Stade Rennais s’est confié dans les colonnes de L’Équipe . Sabri Lamouchi, et notamment face au FC Barcelone mercredi soir pour le quart de finale aller de Ligue des champions (défaite 3-2), Kylian Mbappé aurait été plus dangereux en évoluant dans l’axe à ses yeux. « On connaît la personnalité, les idées de jeu, le palmarès de Luis Enrique, il faut respecter cela mais ne pas placer son meilleur joueur - et Kylian Mbappé, bien au-delà de ses statistiques, l’est - au cœur de son projet de jeu, ce n’est pas normal. Mon meilleur joueur, je le mets au cœur du jeu, il va rendre les autres meilleurs ou, en concentrant les joueurs adverses, il va libérer des espaces ailleurs ».

«Didier Deschamps a fait avec Kylian ce choix en équipe de France»