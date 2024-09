Transferts - OM : De Zerbi l'appelle, Rabiot déballe tout

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après s’être engagé pour les deux prochaines saisons avec l’OM, Adrien Rabiot a été présenté à la presse ce mercredi. L’international français est notamment revenu sur ses discussions avec Roberto De Zerbi à propos de son positionnement. Le technicien italien compte principalement l’utiliser dans le double pivot devant la défense.

Au lendemain de l’annonce de sa signature jusqu’en juin 2026, Adrien Rabiot a été présenté à la presse ce mercredi. Le milieu de terrain âgé de 29 ans, qui sera « trop juste » pour le déplacement sur la pelouse de l’OL dimanche, a expliqué les raisons de son choix de rejoindre l’OM et s’est également exprimé sur la manière dont compte l’utiliser Roberto De Zerbi.

Mercato : Un retour à l’OM, Florian Thauvin répond cash https://t.co/RrzRn45l5p pic.twitter.com/V2eB3gcCjJ — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

«Dans les discussions qu’on a eues, c’était principalement pour évoluer dans les deux du milieu»

« On a pas mal discuté, il m'a surtout exposé le projet globalement, ce qu’il souhaitait faire. Forcément, on a parlé un peu de ma position, où il voulait me faire jouer, principalement dans les deux milieux de terrain. Mais je pense avoir les qualités pour pouvoir évoluer là et partout dans le milieu, dans plusieurs schémas, systèmes. Ce seront des questions qu’il faudra plus poser au coach, il pourra vous répondre plus précisément. On doit encore discuter lui et moi. Depuis que je suis arrivé, avec les entraînements... on n'a pas pu approfondir tout ça, mais dans les discussions qu’on a eues, c’était principalement pour évoluer dans les deux du milieu », a déclaré Adrien Rabiot.

«Un relais pour le coach dans le vestiaire»

Questionné sur ce qu’il peut apporter à l’OM, l’international français (48 sélections) a ajouté : « Sur le terrain, je suis un joueur box to box, qui peut évoluer dans les deux joueurs du milieu de terrain. Je suis capable de marquer des buts, d’apporter offensivement, de bien défendre. D’être aussi un leader, un joueur de caractère sur le terrain, sur qui on peut s’appuyer, un relais pour le coach dans le vestiaire. »