Mercato : C’est fait, l’OM boucle un transfert à 3,5M€ !

Pierrick Levallet

Le mercato ferme ses portes dans quelques heures, et l’OM est en train de finaliser un nouveau départ. Le club phocéen va se séparer de Samuel Gigot. Le défenseur central de 30 ans devrait bien quitter la Canebière pour s’engager en Italie. Le Français devrait signer très prochainement à la Lazio.

L’OM ne dispose de plus beaucoup de temps pour finaliser ses derniers dossiers. Le mercato ferme ses portes dans quelques heures, et le club phocéen cherche encore à se débarrasser de certains joueurs. Samuel Gigot est notamment poussé vers la sortie. Et le défenseur central de 30 ans aurait peut-être enfin trouvé son point de chute.

Gigot va signer à la Lazio

D’après les informations du journaliste Marc Mechenoua, Samuel Gigot devrait très prochainement passer sa visite médicale avec la Lazio. Le Français a atterri à Rome ce jeudi soir. Il aurait laissé jusqu’à ce vendredi midi à l’Arabie Saoudite pour lui transmettre son offre. Mais la proposition ne serait pas arrivée dans les temps.

L'OM va récupérer un petit chèque

Samuel Gigot devrait donc signer à la Lazio pour les trois prochaines années à en croire le journaliste du Parisien. L’OM, de son côté, devrait récupérer 3,5M€ grâce à cette transaction. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria saura vider complètement son loft avant la fin du mercato. Samuel Gigot va en tout cas en sortir.