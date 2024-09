Mercato - PSG : La réponse de Mbappé déjà connue pour un retour à Paris ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 25 ans, Kylian Mbappé a décidé de réaliser son rêve, à savoir jouer pour le Real Madrid. Depuis tout petit, il s’imagine chez les Merengue, ce qui est désormais le cas. Le Français a ainsi quitté le PSG cet été après avoir passé 7 ans là-bas. La flamme pourrait-elle toutefois se raviver avec Paris dans le futur ? Pas sûr…

Recruté en 2017 par le PSG pour 180M€, Kylian Mbappé aura passé 7 saisons là-bas, où il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. Une belle histoire qui s’est toutefois terminée lors du dernier mercato estival après de grosses tensions. N’ayant pas voulu prolonger au PSG, Mbappé était alors en guerre avec Nasser Al-Khelaïfi puis a fini par s’engager libre au Real Madrid.

« Demain, s’il a l’opportunité de signer au PSG… »

Les adieux de Kylian Mbappé au PSG étaient-ils définitifs ? Pourrait-on le revoir à Paris à l’avenir ? Sur le plateau du Canal Football Club, Samir Nasri a confié concernant Mbappé : « Ça se termine mal avec les joueurs au PSG. Mbappé, demain, s’il a l’opportunité de signer au PSG, je ne pense pas qu’il y retournera avec ce qu’il s’est passé ».

Mbappé a retrouvé le Parc des Princes

Le 6 septembre dernier, Kylian Mbappé faisait déjà son retour à Paris, du moins au Parc des Princes, à l’occasion de la rencontre entre l’équipe de France et l’Italie. Interrogé avant ce match sur ses retrouvailles avec le stade où il a passé 7 ans de sa carrière, Mbappé faisait alors savoir : « C’est spécial. J’ai passé beaucoup d’années ici, j’ai énormément de souvenirs. C’est le stade que je connais le mieux. J’ai que des grands souvenirs ici avec ma famille, les coéquipiers, le club. C’est super. Maintenant, quel accueil demain, je n’attends pas grand chose. Ça m’est égal. Le plus important c’est de gagner, c’est vraiment de bien commencer cette rentrée et de pouvoir repartir sur une note positive ». Ça ne se sera finalement pas bien passé pour Mbappé au Parc des Princes puisque face à l’Italie, les Bleus s’étaient inclinés (1-3).