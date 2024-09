Mercato : La presse espagnole annonce une folie pour Erling Haaland !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de saison tonitruant, comme à son habitude, avec Manchester City, Erling Haaland suscite toujours énormément de convoitises sur le mercato. Sous contrat jusqu'en 2027, le cyborg norvégien avait agité le mercato il y a deux ans et il aurait déjà pu prendre la direction de l'Espagne. Visiblement, son arrivée ferait très plaisir aux joueurs du FC Barcelone, qui n'ont pas hésité à le révéler.

Le FC Barcelone a très bien démarré son exercice 2024-2025 en prenant largement la tête de la Liga et en proposant un festival offensif impressionnant. Pourtant certains joueurs ne diraient pas non à l'arrivée d'un grand renfort en la personne d'Erling Haaland. Le Norvégien de 24 ans en fait rêver plus d'un en Europe.

Haaland réclamé par le vestiaire

Jeune milieu défensif du FC Barcelone, Marc Casado a récemment été interrogé à propos du joueur qu'il recruterait tout de suite s'il était président pour une journée et qu'il disposait de tout l'argent du monde. « Comme ce qu'a dit Pedri dans une autre interview, j'opterais pour Haaland » déclare-t-il dans l'émission Jijantes FC sur Twitch. Des déclarations qui font effectivement suite à ce qu'avait dit Pedri en tout début d'année, qui avait donné la même réponse.

Haaland pisté en 2025

Cet été, Erling Haaland a été plutôt tranquille puisqu'il a vite été établi qu'un transfert serait impossible. Toutefois, en 2025, les clubs pourraient repartir à la charge comme le FC Barcelone. Il y a quelques mois, le club blaugrana faisait même de cette mission un grand objectif de l'année prochaine. Il faudra d'ici-là régler les quelques problèmes de trésorerie...