Haaland : Voilà la date de son transfert ?

Après Kylian Mbappé, le championnat espagnol pourrait accueillir une autre mégastar du football mondial. Actuellement sous contrat avec Manchester City, Erling Haaaland n'a jamais caché son attrait pour la Liga. Mais le Norvégien pourrait ne pas signer avec le Real Madrid, mais bien avec le FC Barcelone. Et ce dès l'année prochaine selon un ancien candidat à la présidence du Barça.

Erling Haaland continue de voler à haute altitude. La fusée norvégienne a déjà inscrit sept buts en trois matches de Premier League. Cela commence à devenir une coutume pour l’attaquant de Manchester City, habitué à terminer en tête du classement des meilleurs buteurs à la fin de la saison. Mais cet exercice pourrait avoir une saveur particulière pour Haaland. Car selon les informations de Marca, il n’est pas impossible de voir l’attaquant quitter la Premier League à la fin de la saison, surtout en cas de départ de Pep Guardiola. Et les premiers appels du pieds sont déjà lancés.

Le Barça y croit pour Haaland

Ancien candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font estime que le club pourrait lancer son offensive en 2025. « L'ambition de signer Haaland en 2025 dépendra de la situation économique. Si vous gagnez de l'argent et résolvez le problème de Barca Studios, vous pouvez vous permettre la signature que vous souhaitez » a-t-il confié au cours d’une conférence de presse.

Un projet avec Messi proposé

Durant son allocution, il a également invité certaines légendes à prendre leurs responsabilités et à s’engager au Barça. Lionel Messi est concerné. « J'aimerais que Xavi, Iniesta, Puyol, Pep ou Messi viennent travailler au club. Chacun apporte ce qu'il sait faire. C'est le Barça dont beaucoup d'entre nous rêvent. Que les protagonistes soient les joueurs et que les présidents n'apparaissent pas. Que les gens soient fiers du club » a-t-il confié. Mais depuis quelques années, le FC Barcelone n’a plus les moyens de ses ambitions.