Le PSG a surpris Luis Enrique !

Entraîneur du PSG depuis à présent un peu plus d’un an, Luis Enrique témoigne d’un départ canon de son équipe en ce début de saison. En deux sorties de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a enregistré autant de succès avec 10 buts marqués notamment. Une équipe qui tourne bien et qui a d’ailleurs bluffé son entraîneur à quelques heures du déplacement à Lille dimanche soir.

Luis Enrique a connu un début de saison bien différent que celui de l’exercice précédent. En effet, le coach espagnol avait débuté son aventure sur le banc de touche du Paris Saint-Germain par deux matchs nuls concédés contre Lorient et face au Toulouse FC (0-0 et 1-1). Il aura fallu attendre la troisième journée de championnat et la réception du RC Lens pour voir le PSG signer sa première victoire en Ligue 1.

«Je ne m'attendais pas à commencer à ce niveau»

Cette saison, malgré le départ de Kylian Mbappé et la blessure de Gonçalo Ramos dès la première du PSG au Stade Océane face au Havre le 16 août dernier (4-1), les hommes de Luis Enrique restent sur deux gros succès de rang contre le club normand et face à Montpellier (6-0). 10 buts inscrits donc lors de leurs deux sorties. Une grosse performance qui a surpris le coach en personne. « Je pense que c'est un début de saison très intéressant, je ne m'attendais pas à commencer à ce niveau. Le potentiel est là, les joueurs ont hâte d'améliorer leur rendement ». a confié l’entraîneur du Paris Saint-Germain à PSG TV.

«Cette saison on aura beaucoup de joueurs qui vont dépasser leurs statistiques habituelles»

« Au sein du collectif, avoir une idée de ce qu'on veut faire offensivement et défensivement ne frustre pas les joueurs dans leur performance individuelle, bien au contraire. Je pense que cette saison on aura beaucoup de joueurs qui vont dépasser leurs statistiques habituelles et ça va bénéficier à l’équipe ». a conclu Luis Enrique aux médias du club de la capitale par le biais de propos rapportés via RMC Sport. Reste à savoir si sur la pelouse du LOSC dimanche soir, le Paris Saint-Germain continuera sur sa lancée.