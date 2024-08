Le PSG répond à Riolo pour une star de l’Euro ?

Thomas Bourseau

Luis Enrique était déterminé à s’appuyer sur les services de Fabian Ruiz pendant la saison dernière et ce, bien que certains supporters aient pu réclamer plus de temps de jeu pour Manuel Ugarte à la place. Résultat, Ruiz a brillé à l’Euro en restant sur sa continuité avec le PSG et Ugarte a signé à Manchester United. Daniel Riolo se montrait agréablement surpris du niveau affiché par Ruiz pendant l’Euro en glissant un message à Enrique à ce sujet.

Fabian Ruiz a poursuivi sur sa lancée de la saison dernière cet été. Considérablement utilisé par Luis Enrique lors de l’exercice précédent au PSG, le milieu de terrain espagnol a été sélectionné par Luis de la Fuente pour l’Euro 2024 que La Roja a finalement remporté avec un succès en finale contre l’Angleterre le 14 juillet dernier (2-1).

«Si je suis l’entraîneur du PSG…»

Pendant la compétition, Fabian Ruiz a bluffé son monde, à commencer par Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC tenait d’ailleurs le discours suivant en juillet dernier pendant l’After Foot et en profité pour glisser un petit conseil de management à Luis Enrique pour la saison qui allait être entamée au Paris Saint-Germain. « Fabian Ruiz qui a été assez incroyable. De présence, d’orientation de jeu, de récupération. Je ne l’ai jamais vu comme ça au PSG, ne serait-ce qu’en intensité, en course. Si je suis l’entraîneur du PSG, je le vois là, je lui dis : « écoutes, reviens vite, repose toi, je veux te voir comme ça cette année. Tu seras titulaire ».

«On espère toujours plus des joueurs et je suis sûr que Fabian va beaucoup nous aider»

En conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a indirectement répondu à Daniel Riolo sur l’été doré de Fabian Ruiz avec la sélection espagnole et son utilisation au PSG qui ne changera pas du tout. « Je pense que les titres servent à reconnaître la qualité d'une équipe, une équipe nationale. L'année dernière Fabian a été un des meilleurs de l'équipe, qui a le plus joué et il a continué cela à l'Euro. On espère toujours plus des joueurs et je suis sûr que Fabian va beaucoup nous aider ». a assuré l’entraîneur du PSG dans des propos rapportés par RMC Sport.