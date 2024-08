PSG : Luis Enrique dévoile un regret sur le mercato ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG s’est satisfait de quatre nouvelles recrues avec Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho, et Désiré Doué. Le club de la capitale n’a cependant pas recruté de buteur, faisant ainsi confiance à Gonçalo Ramos et à Randal Kolo Muani. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a évoqué les difficultés du mercato à ce poste si précis.

Le mercato estival du PSG est désormais terminé. Avec quatre nouvelles recrues, l’effectif de Luis Enrique a été nettement étoffé. Des renforts ont eu lieu à quasiment chaque ligne, même si malgré le départ de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens ont décidé de ne pas recruter de nouvel avant-centre, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité le 21 juillet dernier.

Officiel : Le PSG frappé par un virus https://t.co/JiLAdHqA2e pic.twitter.com/MIHnSp3VKE — le10sport (@le10sport) August 31, 2024

Le PSG n’a pas recruté d’attaquant cet été

Au contraire, le PSG a décidé de miser sur plusieurs jeunes joueurs à fort potentiel (Neves, Pacho, Doué), capables de s’intégrer parfaitement au sein d’un collectif. Surtout, et ce malgré la blessure du Portugais, Luis Enrique semble faire confiance à Gonçalo Ramos et à Randal Kolo Muani en attaque. Mais en conférence de presse ce samedi après-midi, l’entraîneur du PSG a toutefois évoqué les difficultés au niveau du mercato.

« Si le mercato nous permettait d'aller chercher un joueur à 50 buts on y serait allé »

« La philosophie du club n'a pas changé depuis l'année dernière : on cherche à ce que tous les joueurs recherchent le bénéfice de l'équipe en premier lieu. Et à partir de là on aimerait que toutes les individualités qu'on peut apparaissent. Mais si le mercato nous permettait d'aller chercher un joueur à 50 buts on y serait allé, mais le mercato est ainsi », a ainsi lâché Luis Enrique.