OM - Greenwood : L’Angleterre hallucine à cause de De Zerbi

Arnaud De Kanel

Depuis qu'il est arrivé à l'OM, Mason Greenwood est protégé par ses dirigeants, en particulier par Roberto De Zerbi. Le nouvel entraineur du club phocéen emploie des mots forts pour défendre son joueur et cela suscite l'incompréhension en Angleterre où il avait pourtant laissé une bonne image.

L'Angleterre ne s'en remet pas. Forcée de réagir suite à ses belles performances, la presse anglaise ne souhaite pas s'attarder sur le cas Mason Greenwood. L'attaquant anglais est un sujet très sensible outre-Manche où l'on souhaite à tout prix oublier l'espoir déchu du football anglais. Pour L'Equipe, Danny Taylor, journaliste à The Athletic, a expliqué la situation. Ce dernier relève également le grand étonnement des fans britanniques au sujet du comportement de Roberto De Zerbi lorsqu'il s'agit d'évoquer Mason Greenwood.

OM : De Zerbi, Benatia et Longoria valident un transfert à 30M€ https://t.co/oCGj6rQkDz pic.twitter.com/WjiDrFbfc5 — le10sport (@le10sport) August 27, 2024

«Il est quasiment devenu un paria»

« Ce sont souvent des supporters étrangers qui s'expriment sur Internet. Les fans locaux, eux, ont plutôt des réactions très négatives à son égard. D'une manière générale, on sait que Greenwood est un joueur talentueux. À une autre époque, il était même vu comme la future star de l'équipe d'Angleterre. Mais tout cela a changé à cause de son comportement extra-sportif au point qu'il est quasiment devenu un paria ici. Maintenant, il ne revient plus dans les discussions lorsqu'on évoque la sélection et on s'attend même à ce qu'il choisisse la Jamaïque comme nationalité sportive. Je vis à Manchester et tous les fans avec lesquels je discute souscrivent à la décision prise de s'en séparer », constate Danny Taylor avant de rapporter l'incompréhension de certains observateurs à propos de Roberto De Zerbi.

«Les gens sont surpris d'entendre De Zerbi se montrer aussi flatteur vis-à-vis de Greenwood»

Le nouvel entraineur de l'OM fait bloc derrière Mason Greenwood depuis son arrivée. « Je le défendrai toujours comme je prendrai la défense de mon fils », avait notamment déclaré Roberto De Zerbi. Cela étonne en Angleterre. « Aujourd'hui, les gens sont surpris d'entendre De Zerbi se montrer aussi flatteur vis-à-vis de Greenwood », ajoute Danny Taylor.