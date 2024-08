Greenwood : Il s’enflamme, l’OM a tapé dans le mille !

Thomas Bourseau

Ce n’était pas un transfert qui en a ravi plus d’un à Marseille, et surtout pas le maire Benoît Payan qui ne voulait pas d’un joueur qui a « massacré » sa femme à l’OM. Pour rappel, Mason Greenwood a frappé et violé sa compagne Harriet Robson par le passé. Mais l’Olympique de Marseille a fait le choix de passer outre l’extra sportif en dégainant une offre de 31,6M€ à Manchester United. Et pour Daniel Riolo, l’investissement est tout sauf décevant pour le moment.

Mason Greenwood réalise des débuts canons à l’OM. En l’espace de deux matchs de Ligue 1, ses premiers, l’ailier anglais de 22 ans n’a pas tardé à se montrer décisif. À Brest à la mi-août (5-1) et à Marseille à l’Orange Vélodrome contre le Stade de Reims (2-2), Greenwood est toujours parvenu à inscrire son nom au tableau d’affichage et ce, grâce à un doublé pour sa première dans l’élite du football français et son but dimanche dernier contre les Rémois.

Mason Greenwood est à trois buts en 2 matchs avec l’OM

Marquer trois buts au cours de ses deux premières sorties en Ligue 1 avec l’OM, ce n’était plus arrivé depuis un certain Dimitri Payet en août 2013 dans la foulée de son transfert du LOSC. Mason Greenwood égale déjà une icône de l’Olympique de Marseille et n’a pas dissimulé sa joie sur Instagram d’avoir pu goûter à la ferveur de l’Orange Vélodrome pour la première fois en tant que joueur de l’OM. « Une sensation tellement incroyable de marquer mon premier but dans le Vélodrome, l’ambiance était incroyable ! Nous allons nous regrouper en équipe et passer au prochain match ».

«Tu te dis qu’ils sont allés choper un mec qui est vraiment au-dessus du lot»

Après un nul concédé contre Reims, Mason Greenwood compte bien renouer avec la victoire samedi prochain au Stadium du Toulouse FC. Et au vu de ses débuts canons, l’Olympique de Marseille pourrait bien avoir fait une affaire en or en recrutant Greenwood pour 31,6M€ bonus compris. « Quand tu vois jouer Greenwood, tu te dis qu’ils sont allés choper un mec qui est vraiment au-dessus du lot ». a simplement confié Daniel Riolo dimanche soir à l’occasion de la diffusion de l’émission de RMC : l’After Foot. Reste à savoir sur la durée si Greenwood continuera de tirer l’OM vers le haut.