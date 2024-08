OM : De Zerbi se lâche après sa grande première !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après ses débuts à Brest le week-end dernier, Roberto De Zerbi a vécu son premier match à domicile en tant qu’entraîneur de l’OM dimanche soir, lors de la réception du Stade de Reims (2-2). Une déception pour le technicien italien, qui estime que son équipe aurait dû remporter cette rencontre.

C’est par un match nul que l’OM a conclu sa première à domicile face au Stade de Reims. Larges vainqueurs à Brest lors de la première journée (1-5), les hommes de Roberto De Zerbi ont été tenus en échec par les Rémois dimanche soir (2-2). Devants à la pause, les Olympiens ont connu « 20 minutes de black-out » en début de deuxième période, a regretté le technicien italien en conférence de presse.

« On sort déçus et énervés, à cause du résultat »

« On sort déçus et énervés, à cause du résultat. On aurait voulu donner trois points aux supporters. On a tout donné, mais ça n'a pas suffi, car on a joué seulement 70 minutes », a déclaré Roberto De Zerbi, dans des propos relayés par RMC Sport. « Tout a changé depuis la saison dernière, l'entraîneur et beaucoup de joueurs. Donc on ne doit pas prendre avec nous les problèmes de la saison dernière. La mentalité doit changer vite. La bonne mentalité on ne doit pas l'avoir seulement pendant 70 minutes. »

« On devrait avoir six points au classement »

Roberto De Zerbi a ajouté : « Je suis déçu parce qu'avec nos occasions et le peu qu'on a concédé, on devrait avoir six points au classement. Mais la prestation en première période et lors des 20 dernières minutes a été très bonne. Le résultat c'est autre chose et on peut être déçu de ne pas avoir gagné. Il y a des moments dans les matchs. Parfois tu as le contrôle et parfois tu dois souffrir. Là, on n'a pas tenu. Le but sur corner est stupide, une équipe plus experte aurait défendu avec plus de méchanceté et de volonté. »