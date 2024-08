OM : Le vestiaire vole au secours de Wahi !

Arnaud De Kanel

Pour sa grande première au Stade Vélodrome sous le maillot de l'OM, Elye Wahi a vécu une soirée très délicate. En ratant trois grosses occasions, l'attaquant français s'est déjà attiré les foudres de ses nouveaux supporters. Hué à sa sortie, le neo-olympien peut compter sur le soutien de ses coéquipiers.

Buteur la semaine passée à Brest, Elye Wahi avait à cœur d'enchainer dimanche soir au Vélodrome. Or, la soirée de l'ancien lensois a viré au cauchemar. Wahi aurait pourtant pu tuer le match avec trois énormes occasions. Mais en manquant de justesse dans le dernier geste, le natif de Courcouronnes a permis à Reims de rester dans le match et même de prendre l'avantage. Conspué à sa sortie, le nouvel attaquant de l'OM a le soutien du vestiaire.

«Je suis désolé pour Wahi»

Roberto De Zerbi a été le premier à défendre Elye Wahi. « Je suis désolé pour Wahi qui s'est fait beaucoup siffler en sortant. Évidemment, il a commis des erreurs mais c'est quelqu'un qui a vraiment voulu venir jouer à l'OM, il doit s'améliorer c'est sûr. L'OM est un grand club, il y a beaucoup d'attentes, évidemment les attentes sont très hautes, mais moi je le traite comme mon fils. En tout cas, à la fin du match je l'ai pris dans mes bras et j'essaie de l'encourager, je sais qu'il doit faire mieux car c'est un privilège de jouer à l'OM, de jouer dans ce club et de jouer devant ses supporters », a déclaré l'entraineur de l'OM. Ses joueurs ont emboité le pas.

«Le plus important, c'est de se procurer des occasions»

« C'est sûr qu'en tant qu'attaquant, ce qu'on veut, c'est marquer. Donc je pense qu'il était légèrement déçu. Mais c'est logique, c'était sa première au Vélodrome. Donc il tenait à marquer. Comme je dis souvent, le plus important, c'est de se procurer des occasions, et il s'en est procuré pas mal aujourd'hui. Je pense que c'est le plus important et c'est encourageant pour la suite », a confié Geoffrey Kondogbia. « Le plus important, déjà, c'est qu'il s'est créé beaucoup d'occasions. Je sais que ça va lui sourire, il a déjà marqué lors de son premier match. Donc je suis rassuré, je sais qu'il en a dans la tête, il est fort mentalement et ça va tourner en sa faveur », a ajouté Lilian Brassier. Elye Wahi appréciera.