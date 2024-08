Désillusion à l’OM, il balance tout !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un joli festival pour son entrée dans la saison face à Brest, l'OM est passé proche de la correctionnelle une semaine plus tard au Vélodrome contre le Stade de Reims. Bien lancés par Amine Harit, les Marseillais ont encaissé deux buts en quelques minutes juste après la mi-temps. Si le match nul a été arraché grâce à Mason Greenwood, cette première à domicile ne laissera pas que du positif.

En lançant la saison de la meilleure des manières, l'OM pensait pouvoir continuer sur la même voie au Vélodrome. Le club a dû concéder le match nul devant ses supporters, qui attendaient patiemment cette première à domicile de la saison avec un effectif bien modifié. La soirée a été difficile autant pour les supporters que pour les joueurs.

Mercato - OM : Riolo réclame le retour de Jordan Veretout https://t.co/Yuj4cU92w1 pic.twitter.com/clS6hv554Q — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

Des occasions manquées

En première mi-temps, l'OM avait l'occasion de creuser l'écart au score grâce à Elye Wahi notamment, qui n'a pas su terminer le travail. La recrue est même sortie sous les sifflets du stade après le scénario difficile que le match a pris. « En retour de deuxième mi-temps, on n’a pas été concentrés. On l’a payé cash avec deux buts encaissés. On ne doit pas faire ça, on aurait pu mener 3-0 à la mi-temps. On a raté des occasions et on se fait punir. Des erreurs qu’on doit éviter à l’avenir » déplorait Quentin Merlin au micro de DAZN.

Une première décevante à domicile

Les Olympiens avaient pour but de faire plaisir à leurs supporters en allant chercher une belle victoire. Mais force est de constater qu'il y a quelques problèmes à régler. Le soutien exceptionnel des fans ne fait pas tout. « On est déçus de ne pas avoir gagné à domicile. Le public ne nous a pas lâchés, l’ambiance était extraordinaire. On doit faire le travail à domicile » a poursuivi l'arrière gauche de 22 ans.