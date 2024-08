Mercato : La grande révélation de Cristiano Ronaldo sur son avenir !

Thomas Bourseau

Depuis plus de deux décennies, Cristiano Ronaldo fait parler de lui sur les terrains. D’abord au Sporting Lisbonne, puis à Manchester United par deux fois, ainsi qu’au Real Madrid et à la Juventus. Entrant dans la dernière année de son contrat à Al-Nassr, le Portugais a partagé sa position sur sa retraite qui se dessine de plus en plus les jours passant.

Cristiano Ronaldo se trouve au crépuscule de sa carrière. A 39 ans, le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions avec 140 réalisations au compteur devant les 129 de son éternel rival Lionel Messi, entre dans l’ultime saison de son contrat à Al-Nassr. Et pourtant, le quintuple Ballon d’or se voit bien poursuivre pendant quelques années encore au sein du club de Riyad avant de définitivement mettre à terme à son histoire d’amour avec le football qui dure depuis 22 ans.

«Je la prendrai probablement ici, à Al-Nassr»

« Je ne sais pas si je prendrai ma retraite bientôt, dans deux ou trois ans, mais je la prendrai probablement ici, à Al-Nassr. Je suis heureux dans ce club et je me sens bien dans ce pays. Je suis heureux de jouer en Arabie saoudite et je veux continuer ». a confié Cristiano Ronaldo au cours d’une entrevue accordée au média portugais NOW.

«Je n'informerai personne au préalable, ce sera une décision très spontanée»

Et pour ce qui de sa carrière internationale, la star d’Al-Nassr n’y est pas allée par quatre chemins. Ce sera sa décision qu’il communiquera lui-même sans en avoir fait part à autrui en amont. « Je suis immensément fier de représenter nos couleurs, c'est un rêve. Par conséquent, lorsque je quitterai l'équipe nationale, je n'informerai personne au préalable, ce sera une décision très spontanée de ma part, mais aussi très réfléchie. Pour le moment, ce que je veux, c'est pouvoir aider mon équipe ». Il ne reste plus qu'à savoir quand est-ce que cette annonce aura lieu désormais.