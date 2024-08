Mercato : Un buteur va snober le PSG pour Ronaldo et Neymar ?

Jean de Teyssière

Le mercato du PSG pourrait s’enflammer dans les derniers instants. La fenêtre estivale se termine le 30 août prochain et le Paris Saint-Germain n’a toujours pas recruté de numéro 9. Victor Osimhen pourrait être le futur attaquant parisien, même si l’Arabie saoudite commence à le tenter, notamment le club d’Al-Ahli.

Victor Osimhen est suivi par le PSG depuis plusieurs mois. L’été dernier, le club parisien avait tenté de recruter l’international nigérian, auteur de la meilleure saison de sa carrière (26 buts en Serie A, 31 toutes compétitions confondues). Mais à l’époque, le président napolitaine, Aurélio De Laurentiis, s’était totalement opposé à son transfert, parvenant à le prolonger.

Osimhen, bientôt au PSG ?

La situation de Victor Osimhen n’a rien à voir avec celle de l’année passée. Le SSC Naples semble beaucoup plus vendeur et sa clause libératoire de 130M€ aurait même été supprimée, selon RMC Sport. Victor Osimhen pourrait continuer en Europe avec deux clubs, le PSG et Chelsea. L’attaquant nigérian donnerait sa priorité au club de la capitale.

L’agent d’Osimhen sort du silence

Sur son compte X, l’agent de Victor Osimhen, Roberto Calenda a tenu à défendre son joueur, dont les rumeurs de transfert en Arabie saoudite sont nombreuses : « Osimhen est un joueur de Naples, avec un contrat récemment renouvelé à notre satisfaction mutuelle. Il est entré dans l'histoire des Azzurri et lorsqu'il y avait des offres importantes (cette année y compris), nous acceptions toujours les décisions du club. Comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas d'un colis à envoyer au loin pour faire place à de nouveaux prophètes. Victor a été élu joueur africain de l'année, huitième au Ballon d'Or, il a encore beaucoup à faire en Europe. Il faut du respect. »

Osimhen négocie avec un Al-Ahli

Mais selon RMC Sport, Victor Osimhen pourrait bien poursuivre sa carrière en Arabie saoudite. L'international nigérian discuterait avec le club d'Al-Ahli mais aucun accord n'aurait encore été trouvé au niveau salarial. En tout cas, le championnat saoudien pourrait bien voir s'affronter Cristiano Ronaldo, Neymar et Victor Osimhen.