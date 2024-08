Mercato - PSG : Un transfert à 23M€ prend forme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici vendredi prochain, date à laquelle fermera le mercato, le PSG espère boucler plusieurs ventes. Celle de Manuel Ugarte vers Manchester United est excellente voie, tandis que celle de Carlos Soler semble également prendre forme. West Ham continue son forcing pour recruter l'international espagnol. Une transfert avoisinant les 23M€ est toujours espéré.

Après avoir déboursé 170M€ pour recruter quatre joueurs à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué, le PSG espère désormais vendre. Et pour cause bien que la masse salariale ait été largement revue à la baisse avec les départs de Kylian Mbappé, Keylor Navas ou encore Layvin Kurzawa, pour le reste, ce sont essentiellement des joueurs partis sous la forme de prêts à l'image de Cher Ndour (Besiktas), Renato Sanches (Benfica), Gabriel Moscardo (Reims) et Lucas Lavallée (Aubagne). Mais d'ici vendredi soir, le PSG devrait vendre quelques joueurs.

Soler vers West Ham, ça prend forme

Ainsi, selon les informations de Sky Sports, les discussions se poursuivent entre West Ham et le PSG pour le transfert de Carlos Soler, qui n'entre clairement plus dans les plans de Luis Enrique. L'international espagnol aurait très envie de rejoindre son compatriote Julen Lopetegui, l'entraîneur des Hammers. Il y a quelques jours, Le Parisien évoquait la somme de 23M€ pour le transfert de Carlos Soler.

Ugarte va suivre ?

Et ce n'est pas terminé puisqu'un autre départ semble en excellente voie, à savoir celui de Manuel Ugarte. Toujours d'après Sky Sports, Manchester United attend de boucler le transfert de Scott McTominay vers Naples. Le milieu de terrain écossais devrait rejoindre le club entraîné par Antonio Conte pour environ 30M€. Une somme que les Red Devils pourraient ensuite réinvestir pour recruter Manuel Ugarte. Même en cas d'échec du transfert de Scott McTominay à Naples, Manchester United pourrait offrir un prêt avec option d'achat obligatoire au PSG.