Mercato - OM : Inquiet, Riolo balance sur une recrue !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM a été tenu en échec par le Stade de Reims dimanche soir (2-2), Elye Wahi a vécu une première rencontre compliquée au Stade Vélodrome. L’attaquant âgé de 21 ans a eu plusieurs occasions d'accroître l’avance de son équipe. Des opportunités qu’il a toutes ratées, ce qui pose beaucoup de questions à Daniel Riolo.

« Je le traite comme mon fils. » Après le match nul de l’OM lors de la réception du Stade de Reims dimanche soir (2-2), pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a eu des mots pour Elye Wahi. Ce dernier est sorti sous les sifflets du Stade Vélodrome au moment de laisser sa place à Jonathan Rowe. En cause, les quatre grosses occasions qu’il a ratées en première période et qui auraient permis à l’OM d’avoir une confortable avance.

OM : Menacé pour son avenir, il balance sur son mercato https://t.co/c4agNQscx3 pic.twitter.com/J5LNyK4Xfq — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

De Zerbi vole au secours de Wahi

« Évidemment, il a commis des erreurs mais c'est quelqu'un qui a vraiment voulu venir jouer à l'OM, il doit s'améliorer c'est sûr. L'OM est un grand club, il y a beaucoup d'attentes, évidemment les attentes sont très hautes, mais moi je le traite comme mon fils. En tout cas, à la fin du match je l'ai pris dans mes bras et j'essaie de l'encourager, je sais qu'il doit faire mieux car c'est un privilège de jouer à l'OM, de jouer dans ce club et de jouer devant ses supporters », a déclaré Roberto De Zerbi.

« Je ne sais si ça n’est qu’une histoire de confiance et si c’est une affaire de qualité »

Le manque de réalisme et le niveau technique affiché par Elye Wahi interroge fortement Daniel Riolo, comme ce dernier l’a confié dans l’After Foot sur RMC : « Le truc qui m’inquiète le plus avec Wahi, il y a la confiance évidemment, il va falloir qu’il marque… Mais dans toutes ses occasions ratées, il y a en une qui ne me plait pas du tout. Il y a en a une qui me pose la question est-ce qu’il est si fort que ça ? Est-ce qu’il a réellement de grandes capacités ou est-ce que ça a été une enflammade Ligue 1 comme on en a connu 1000 ? Celle où il arrive super bien lancé par Greenwood et il arrive au but avec un décalé à gauche. Il veut faire une frappe croisée, techniquement ce n’est pas bon du tout. Il a le temps. Ce qu’il a fait, techniquement, c’est très très faible. Et ça, je ne sais si ça n’est qu’une histoire de confiance et si c’est une affaire de qualité. Ça, ça m’inquiète un peu plus sur le niveau technique réel de ce joueur. »