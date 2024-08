Carton plein pour le PSG, il jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, le PSG s’est nettement imposé face à Montpellier pour le premier matchh à domicile de la saison (6-0). Forcément très satisfait de la prestation des siens, Luis Enrique a évoqué une « soirée parfaite ». Pour Achraf Hakimi, le club de la capitale est beaucoup plus fort en étant collectif.

Le PSG n’a pas fait dans la dentelle pour son premier match de la saison au Parc des Princes. En effet, le club de la capitale n’a fait qu’une bouchée de Montpellier (6-0) ce vendredi soir. Avec l’incorporation de certains éléments comme Willian Pacho ou encore de João Neves, la formation de Luis Enrique a réalisé une partition parfaite, conciliant football offensif et maîtrise collective. Plusieurs éléments individuels se sont illustrés, mais c’est surtout le PSG en mode équipe qui a totalement bluffé les observateurs, bien que l’adversaire du soir n’ait pas proposé une adversité très relevée...

« Nous avons un effectif très complet, polyvalent »

« Ça a été la soirée parfaite, c’était le retour au Parc des princes après de longues semaines sans foot, et on a été tout à fait complet tant en attaque qu’en défense. Nous avons un effectif très complet, polyvalent et avec une grande envie de marquer l’histoire. L’objectif est le même que la saison dernière, gagner toutes les compétitions, personne ne l’a fait en France, ça nous motive », déclarait Luis Enrique après la rencontre.

« On est plus forts collectivement qu’individuellement »

Dans des propos rapportés par le Parisien, Achraf Hakimi, auteur de son premier but de la saison face à Montpellier, s’est également exprimé sur la force collective du PSG : « On se trouve facilement sur le terrain et on essaye d’intégrer les nouveaux joueurs à l’équipe pour faire de bonnes choses. On est plus forts collectivement qu’individuellement et il faut continuer dans cette voie-là. Il reste des mécanismes à trouver, mais c’est vrai qu’on a une équipe en mouvement », a confié le Marocain.