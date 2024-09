OM : Une tentative de dernière minute sur le mercato ?

Axel Cornic

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille n’a pas lésiné sur les moyens pour offrir à Roberto De Zerbi les renforts dont il avait besoin. Ils ne sont pas moins de onze à avoir posé leurs valises dans le sud de la France, mais Pablo Longoria semblait avoir flairé une bonne occasion et un douzième joueur aurait pu débarquer en fin de mercato.

L’été fut mouvementé du côté de Marseille. Décidé à lancer un nouveau cycle sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’OM a sorti les grands moyens avec plus d’une dizaine de recrues et près de 85M€ de dépenses. On a ainsi vu arriver des joueurs comme Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Højbjerg, qui n’ont d’ailleurs pas mis longtemps à s’installer comme des véritables cadres de l’équipe.

L’OM sur Bennacer

Mais Pablo Longoria et Mehdi Benatia auraient aimé faire mieux. Mediaset a en effet annoncé dans les toutes dernières heures du mercato estival, que l’OM aurait approché l’AC Milan pour se renseigner au sujet d’Ismaël Bennacer. Pas dans les plans de Paulo Fonseca, l’international algérien était poussé vers la sortie et l’Atlético de Madrid ou l’Arabie Saoudite semblaient être d’autres destinations possibles.

Rien de concret ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, cette piste était beaucoup moins chaude que ce que l’on aurait pu penser. En effet, l’OM aurait bien tenté le coup en toute fin du mercato estival, mais n’est jamais allé au-delà d’une simple prise de renseignement. Coté Atlético de Madrid, Diego Simeone aurait refusé la venue de Bennacer et en Arabie Saoudite on aurait finalement activé d’autres pistes... avec le joueur qui est finalement resté à l’AC Milan.